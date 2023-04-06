У Лукашенко рассказали, когда Беларусь может получить от РФ тактическое ядерное оружие
Сроки передачи тактического ядерного оружия из РФ в Беларусь будут определять лидеры двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин
Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, передает Белта.
"Когда примут решение наши руководители - верховный главнокомандующий Российской Федерации и главнокомандующий вооруженными силами Беларуси. Решение за ними", - сказал Вольфович в ответ на вопрос, когда в Беларусь завезут ядерные боеголовки.
При этом он считает, что до применения ядерного оружия не дойдет.
"Тактическое или стратегическое ядерное оружие, прежде всего, предназначено для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси", - сказал Вольфович.
- Ранее стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
- Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
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