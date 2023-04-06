Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, передает Белта.

"Когда примут решение наши руководители - верховный главнокомандующий Российской Федерации и главнокомандующий вооруженными силами Беларуси. Решение за ними", - сказал Вольфович в ответ на вопрос, когда в Беларусь завезут ядерные боеголовки.

При этом он считает, что до применения ядерного оружия не дойдет.

"Тактическое или стратегическое ядерное оружие, прежде всего, предназначено для предупреждения, обеспечения безопасности как России, так и Беларуси", - сказал Вольфович.