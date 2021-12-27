У Лукашенко обнародовали проект изменений Конституции Беларуси, планируют исключить статью о безъядерном и нейтральном статусе государства

Документ появился на сайте Национального правового интернет-портала.

Главные изменения в проекте новой Конституции Беларуси:

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в должности.

В случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или других действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям Совбеза. Председательствовать в Совбезе в этом случае будет спикер Совета Республики.

Президент Беларуси сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, массовых и других беспорядков.

Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием – в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены, или иного тяжкого преступления.

Президент Беларуси, прекративший исполнение полномочий, сможет стать пожизненным сенатором.

Среди прочего предлагается убрать из Конституции статью о бессрочном количестве президентских сроков. Новоизбранный президент сможет пробыть в должности максимум два срока подряд. Иностранным гражданам и лицам с видом на жительство или другими документами иностранных государств запретили баллотироваться в президенты.

Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Белорусы могут написать электронное письмо со своими мыслями по поводу изменений, заполнить электронную форму на сайте или отправить бумажное письмо.

Референдум по поправкам к Конституции Беларуси должен пройти в феврале 2022 года.