У Лукашенко не имеет финансов для увеличения численности армии Беларуси, - политолог Усов
Руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов считает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет финансов для увеличения численности белорусской армии
Белорусский политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день у Лукашенко нет возможности, прежде всего финансовой, для увеличения численности армии Беларуси. Белорусское войско в большинстве своем не является профессиональным: 90% военных - это срочники, которые занимаются окрашиванием травы, как это было во времена СССР. Нет амуниции и возможности научить большое количество людей военному делу", - отметил Усов.
Политолог добавил, что в любом случае нет уверенности, что Путин не втянет Лукашенко в войну России против Украины.
"В этой войне безумцев возможно все, поэтому нет полной уверенности в том, что Беларусь не будет снова использована в военных действиях россиян против Украины. Однако с другой стороны, у Лукашенко нет возможности создать мощную ударную группу, которая могла бы повлиять на ход войны России против Украины. В определенных тактических операциях вместе с российскими военными белорусы могут быть использованы, но такой момент уже прошел", - отметил Павел Усов.
- 7 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тыс.
- Основатель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин не вовлекает белорусского диктатора Александра Лукашенко в войну против Украины, потому что боится, что белорусы будут переходить на сторону ВСУ .
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