Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"У Лукашенко постоянно происходит воспаление хитрости. Он очень хитрый человек, который всегда пытается выйти сухим из воды из любой ситуации. Сейчас очень много пишут о том, что у Лукашенко есть определенные проблемы со здоровьем. Тем не менее, я убежден, что главной проблемой Лукашенко есть то, что он прекрасно понимает, что РФ проигрывает войну и хочет сохранить свою будущую политическую жизнь", - пояснил Корчилава.

Журналист подчеркнул, что Лукашенко понимает, что ему нельзя вступать в войну с Украиной.

"Если наблюдать за Лукашенко, то его поведение никогда не менялось. Лукашенко очень интересный человек. Он очень любит играть на всех фронтах. И давайте откровенно говорить, что Лукашенко прекрасно понимает, что ему нельзя втягиваться в эту войну и нужно избежать еще более мощных санкций. Поэтому он и пытается пропетлять, чтобы Путин не заставил его вступить в войну", - добавил он.