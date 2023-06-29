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OPINION

У Лукашенко больше оснований для страха, чем у Путина

Сергей Таран
29 июня, 2023 четверг
14:05
Мнение

Лукашенко еще страшнее, чем Путину. Если Путин боится внутренних заговоров и Запада, то Лукашенко боится не только внутренних белорусов и Запада, но еще и самого Путина.

Тот давно хотел окончательно подмять под себя белорусские земли, чтобы управлять границей с НАТО и прямым выходом на Киев без посредников.

Поэтому сейчас Лукашенко из кожи лезет, чтобы доказать болотному фюреру, что он ему еще нужен, потому что может выполнять незаменимые поручения, например, пригреть Пригожина, но так, чтобы каждый его шаг был известен в Кремле, или пугать Запад "полученным" ядерным оружием, но так, чтобы ключи управления оставались в Москве.

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Не нужно искать в поступках Лукашенко стратегические расчеты или величественные мотивы. Это просто ужас. Страх быть умноженным на ноль. У "бацьки" давно нет искренних союзников - ни на Западе, ни на Востоке. Осталась лишь паранойя быть преданным "своими".

Такой страх – неизбежная судьба всех диктаторов – от Нерона до Сталина – в действиях которых часто ищут особые мотивы, а мотив часто был примитивно прост – просто выжить. Выжить в аду на земле, который они сами построили.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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