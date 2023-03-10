У Лукашенко аносировали его визит в Иран

Об этом сообщил "Пул первого".

Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов состоится в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении.

У Лукашенко утверждают, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.

"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", - подчеркнули в пресс-службе.