У Лукашенко аносировали его визит в Иран
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта посетит Тегеран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси
Об этом сообщил "Пул первого".
Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов состоится в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", - говорится в сообщении.
У Лукашенко утверждают, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов.
"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", - подчеркнули в пресс-службе.
- Ранее Лукашенко посетил Китай . На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он заявил о поддержке "мирного плана" Пекина по Украине.
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