У Лопеса сорвалась защита титулов, которые он отобрал у Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

По сообщению арены Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), где должны были встретиться Лопес и Камбосос, бой 4 октября отменен.

"Доводим до вашего сведения, что поединок Лопеса против Камбососа, запланированный на 4 октября 2021 года в театре Hulu на MSG, отменен. Деньги за билеты будут возвращены", - говорится в заявлении.

Бой Лопес - Камбосос должен бытьсостояться летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее стриминговый сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матча по американскому футболу между "Оклендом" и "Сан-Диего", который также состоится 4 октября.

Теофимо Лопес категорически с этим не согласился и заявил, что будет судиться с организаторами поединка, если бой не состоится в указанные сроки.

Напомним, 23 сентября IBF заявила, что не будет переносить поединок за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом.