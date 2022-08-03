У Ломаченко появилась возможность провести бой с абсолютным чемпионом мира
Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что у Василия Ломаченко есть шанс вскоре вернуться в ринг ради боя с абсолютным чемпионом мира
Об этом сообщает Barbershop Conversations.
"Дэвин Хейни должен еще раз подраться с Камбососом. Если Ломаченко уедет из Украины, он проведет промежуточный бой. Если Хейни победит Камбососа, то получит поединок с Ломаченко", - сказал промоутер Боб Арум.
Дэвин Хейни 5 июня победил Джорджа Камбососа по очкам и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
После боя американец заявил, что хочет встретиться с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко. Именно украинец должен был сразиться с Камбососом, однако он отказался уехать из Украины во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды Теробороны.
- 18 июня Камбосос активировал опцию реванша после поражения от Хэйни.
- 9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между американцем Дэвином Хейни и австралийцем Джорджем Камбососом.
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