Об этом сообщает Barbershop Conversations.

"Дэвин Хейни должен еще раз подраться с Камбососом. Если Ломаченко уедет из Украины, он проведет промежуточный бой. Если Хейни победит Камбососа, то получит поединок с Ломаченко", - сказал промоутер Боб Арум.

Дэвин Хейни 5 июня победил Джорджа Камбососа по очкам и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

После боя американец заявил, что хочет встретиться с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко. Именно украинец должен был сразиться с Камбососом, однако он отказался уехать из Украины во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды Теробороны.

18 июня Камбосос активировал опцию реванша после поражения от Хэйни.

9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между американцем Дэвином Хейни и австралийцем Джорджем Камбососом.

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