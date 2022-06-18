Об этом сообщает BoxingNews24 .

"Реванш состоится 100 процентов. Я активировал пункт о реванше. Мы еще не финализировали вопрос с местом проведения. Есть варианты с Мельбурном, Сиднеем и Брисбеном. Но это точно будет в Австралии", - сказал Камбосос.

Он убежден, что вернет себе титул абсолютного чемпиона в легком весе (до 61,2 кг).

"Я знаю, что могу побить Хейни и выиграть реванш. Я только внесу некоторые изменения. Но это моя судьба – показать, насколько я велик и вернуть титулы назад. Моя уверенность не пострадала, это был не мой день. Хотя никаких оправданий. Он сделал. то, что должен сделать благодаря своему джебу. Он умелый парень, но я в следующий раз должен быть умнее со своим планом на бой", - пообещал Камбосос.

Девин Хейни 5 июня победил австралийца по очкам и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговый пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

После боя американец заявил, что хочет встретиться с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко. Именно украинец должен сразиться с Камбососом, однако он отказался покидать Украину во время войны и остался в родном Белгороде-Днестровском, где вступил в ряды терробороны.

5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Камбосос после поражения от Хейни заявил, что воспользуется правом на реванш и встретится с американцем во второй раз.

6 июня промоутер украинца Боб Арум объявил, что хочет устроить бой Василия Ломаченко против Дэвина Хейни.

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