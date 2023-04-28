У линии фронта в Запорожской области живут около 10 тыс. человек, - депутат облсовета
Базовыми ресурсами Запорожская область обеспечена полностью – еженедельно во все прифронтовые громады привозят гуманитарную помощь
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.
"Приблизительно на линии фронта проживает примерно 10 тыс.людей Это в радиусе 15 км. В зависимости от близости к линии фронта есть разные виды проблем. На самой линии фронта есть проблемы с электричеством, аптеками, фельдшерскими пунктами", - сказал он.
По словам депутата, на расстоянии 10 км от фронта есть работающие магазины, аптеки.
Еженедельно во все прифронтовые громады привозят гуманитарную помощь, как от международных организаций, так и от областной власти. Базовыми ресурсами Запорожская область обеспечена полностью. Глав а ОВА и головы громад уделяют внимание прифронтовым территориям, делая жизнь людей, насколько это возможно в условиях близости линии фронта", - подытожил Ашурбеков.
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