У лидера "Динамо" Цыганкова сорвался трансфер в европейский топ-клуб
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков мог перейти в мадридский "Атлетико"
Об этом YouTube-каналу "Прямая красная" рассказал белорусский тренер Александр Хацкевич.
По словам экс-тренера "Динамо", у него есть информация, что к Цыганкову был сильный интерес от "Атлетико", но трансфер сорвался.
"Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги достаточно серьезные, что недавно был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему переход не состоялся – это я уже не знаю. Возможно, что не совпали цифры, может, факс не пришел. это было на самом деле, потому что я слышал, но точно не могу говорить"», – сказал Хацкевич.
В нынешнем сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел за "Динамо" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.
Transfernarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.
- 3 ноября испанский комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что Виктору Цыганкову пора покинуть киевское "Динамо".
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