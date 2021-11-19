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Главная Спорт У лидера "Динамо" Цыганкова сорвался трансфер в европейский топ-клуб

У лидера "Динамо" Цыганкова сорвался трансфер в европейский топ-клуб

19 ноября, 2021 пятница
16:51
Спорт Виктор Циганков

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков мог перейти в мадридский "Атлетико"

Об этом YouTube-каналу "Прямая красная" рассказал белорусский тренер Александр Хацкевич.

По словам экс-тренера "Динамо", у него есть информация, что к Цыганкову был сильный интерес от "Атлетико", но трансфер сорвался.

"Знаю, что итальянский клуб отдавал за него деньги достаточно серьезные, что недавно был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему переход не состоялся – это я уже не знаю. Возможно, что не совпали цифры, может, факс не пришел. это было на самом деле, потому что я слышал, но точно не могу говорить"», – сказал Хацкевич.

В нынешнем сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел за "Динамо" 18 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.

Transfernarkt оценивает Цыганкова в 25 млн евро.

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чемпионат Испании
Александр Хацкевич
Виктор Циганков
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