Об этом сообщает Reuters.

В Lloyd's Register заявили, что стремятся содействовать соблюдению санкций по торговле российской нефтью. Если нарушение санкций подтверждается доказательствами, Lloyd's Register запрещает какие-либо услуги судам, связанным с нарушениями, отметили в компании.

Без лицензии регулятора танкеры не смогут оформлять страховки и заходить в порты. Однако в Lloyds Register также сообщили, что 11 судов компании сертифицированы у индийского регулятора Indian Register of Shipping (IRClass) и, вероятно, смогут продолжать грузоперевозки с этой лицензией.

Один из крупнейших американских страховщиков American Club также сообщил Reuters, что больше не предоставляет страховое покрытие для судов Gatik Ship Management, а российский страховщик Ингосстрах заявил, что не планирует работать с Gatik в будущем. Причины своих решений они не уточнили.

В этом году Gatik стала ведущим перевозчиком российской нефти в Индию, используя флот танкеров, насчитывающий более 40 единиц.

Ранее в этом месяце глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен принять меры по Индии из-за перепродажи ею российской нефти в Европу.

В статье, опубликованной в Financial Times 16 мая, Боррель указал, что "мы должны действовать", чтобы остановить поток нефти из России в Индию, ставшую одним из крупнейших покупателей российской нефти после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Индия, импортирующая 80% своей нефти, перед полномасштабной войной покупала лишь около двух-трех процентов этого объема в России. Но когда в прошлом году цены на нефть резко выросли, индийское правительство постоянно увеличивало ее поступление из России, получая большие скидки.