Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Как бы ни менялась позиция Кремля, у него уже нет пристойного выхода из ситуации, в которую загнала себя РФ. Я бы меньше обращал внимание на все, что сейчас звучит из Кремля. Разговоры о ядерном оружии, которые активно велись еще три недели назад - это еще один способ Кремля привлечь к себе мировое внимание", – отметил Харченко.

По словам дипломата, основную политическую партитуру мировых новостей играют ВСУ.

"Москва проигрывает агрессивную войну против Украины. Признать это Москве - значит признать публично свою ничтожность. Москва будет искать любые способы, где она считает, что имеет влияние на международную политику. Чтобы напоминать, что Россия когда-то принадлежала к группе мировых государств" , – подчеркнул Харченко.

Президент США Джо Байден заявил, что Китай, вероятно, не рассматривает отношения с Россией как альянс и не имеет большого уважения к РФ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси.

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