У Кремля нет пристойного выхода из ситуации, в которую загнала себя РФ, - дипломат Харченко
Чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Харченко считает, что Россия перестает быть мировым игроком, но Кремль еще не смирился с этим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Как бы ни менялась позиция Кремля, у него уже нет пристойного выхода из ситуации, в которую загнала себя РФ. Я бы меньше обращал внимание на все, что сейчас звучит из Кремля. Разговоры о ядерном оружии, которые активно велись еще три недели назад - это еще один способ Кремля привлечь к себе мировое внимание", – отметил Харченко.
По словам дипломата, основную политическую партитуру мировых новостей играют ВСУ.
"Москва проигрывает агрессивную войну против Украины. Признать это Москве - значит признать публично свою ничтожность. Москва будет искать любые способы, где она считает, что имеет влияние на международную политику. Чтобы напоминать, что Россия когда-то принадлежала к группе мировых государств" , – подчеркнул Харченко.
- Президент США Джо Байден заявил, что Китай, вероятно, не рассматривает отношения с Россией как альянс и не имеет большого уважения к РФ.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси.
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