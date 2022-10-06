Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Генерал-майор прокомментировал возможные ресурсы Кремля для сдерживания украинской армии: "В первую очередь это использование мобилизованных РФ, которых уже несколько сотен тысяч. В РФ теоретически могут и больше мобилизовать, но вопрос даже не в качестве, а в количестве. Со временем можно и количество перековать в качество, военные это хорошо понимают, если правильно подойти к решению этих вопросов. Во-вторых, ядерный шантаж продолжается, и Кремль в дальнейшем будет шантажировать в первую очередь Европу, запугивая, чтобы она подтолкнула Украину к уступкам в сторону РФ. То есть, у них еще есть несколько козырей, которые могут использовать. И их не интересует количество людей, которое они будут бросать в мясорубку войны. Кремль готов согласиться с миллионом смертей, чтобы достичь своей цели".



Сергей Кривонос отметил, что угрозы применения тактического ядерного оружия также в духе РФ, такой себе уличный питерский шантаж на уровне Владимира Путина.



Кривонос подчеркнул: "Они способны применить ядерное оружие с целью запугать как нас, так и европейское общество. Где и как они применят это следующий вопрос. Насколько им будет достаточно отсутствия какой-либо логики, чтобы применить это по крупным населенным городам, или просто будет подрыв ядерного боеприпаса в безлюдной местности, например, где-то в районе Змеиного или еще где-то, самое главное для них – шантаж, демонстрируя, что мы взорвали одну боеголовку, а следующую ждите на уровне Киева или другого населенного пункта. Но не следует забывать, что россияне в таком случае получат серьезный и жесткий ответ со стороны наших стратегических партнеров. Это война, поэтому не нужно рассчитывать на гуманность и искренность желания мира со стороны России".

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