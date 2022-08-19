У Красного Креста нет эксклюзива в гуманитарной деятельности, Россия никому не предоставляет доступ к местам пребывания военнопленных, - Розенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Что касается нарушений прав военнопленных в Оленовке и отсутствия заявлений от международного комитета Красного Креста, то политика этой международной организации заключается в сотрудничестве с правительствами и предоставлении информации о том, что услышали и увидели представители Красного Креста. Соответственно, еще консультации по юридическому оформлению вопроса о нарушении прав военнопленных Насколько мне известно, международный комитет Красного Креста был допущен к Еленовке только один раз, когда только привезли наших военнопленных в колонию, после чего РФ не предоставляла никакой возможности никому получать доступ к местам пребывания военнопленных, потому что это не только Оленевка, а еще по меньшей мере 15 мест, где содержатся украинские военные в плену», – отметил вице-президент Красного креста Украины.



Павел Розенко подчеркнул, что у международной организации Красного Креста нет эксклюзива в гуманитарной деятельности.

"В такой ситуации правительство Украины и международные организации обладают только той информацией, которую предоставляет РФ. Повлиять на Россию можно путем общего давления, это включает и переговорные позиции, которые должны проводиться и проводятся украинской стороной с российской. Надо четко сказать, что спасти жизнь и здоровье азовцев можно только вернув их домой в Украину. А это только из-за переговоров и обмена пленными, то есть это задача переговорной группы украинской власти вести переговоры с РФ, а международные организации могут только помогать", - пояснил Розенко.

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