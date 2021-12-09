У Комми есть сила, мощь, опыт, а также большое сердце: Ломаченко засыпал комплиментами соперника перед боем

Об этом сообщает Top Rank Boxing



Перед боем Ломаченко и Комми прошла традиционная пресс-конференция.



"Мэдисон-сквер-гарден" – это особое место для меня, потому что на протяжении моей карьеры у меня здесь было много памятных поединков. Это честь для меня, потому что это мэкка бокса. Я уважаю это. Не могу дождаться вечера боя. Спасибо, Комми. Ты – сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересное сражение. Ричард имеет силу, мощь, опыт, а также большое сердце", – сказал украинец.



Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.



Украинцы смогут посмотреть бой на Megogo.

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