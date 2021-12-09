У Комми есть сила, мощь, опыт, а также большое сердце: Ломаченко засыпал комплиментами соперника перед боем
Украинский боксер Василий Ломаченко показал, что с уважением относится к ганцу Ричарду Комми перед их боем
Об этом сообщает Top Rank Boxing
Перед боем Ломаченко и Комми прошла традиционная пресс-конференция.
"Мэдисон-сквер-гарден" – это особое место для меня, потому что на протяжении моей карьеры у меня здесь было много памятных поединков. Это честь для меня, потому что это мэкка бокса. Я уважаю это. Не могу дождаться вечера боя. Спасибо, Комми. Ты – сильный боец. Я думаю, что мы подарим фанатам очень интересное сражение. Ричард имеет силу, мощь, опыт, а также большое сердце", – сказал украинец.
Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.
Украинцы смогут посмотреть бой на Megogo.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил , что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
- 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко и ганец Ричард Комми провели первую дуэль взглядов перед боем.
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