У Коломойского уже есть определенные договоренности с РФ на случай ее вторжения в Украину, - экономист

Об этом он заявил во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Очевидно, что в Украине сейчас инвестиционный климат не просто плох, а крайне плох и ситуация только ухудшается. Мы понимаем, что вопрос и персонифицирован, он связан с тем, что Коломойскому в Украине можно все. Все работает ради этого человека. Дается возможность грабить страну, зарабатывать, скрываться от преследования, ведущегося США. Кстати, связанного с хищением средств в Украине", - сказал Кушнирук.



По его словам, все расследования по Коломойскому в Украине блокируются.



"С этой точки зрения, он становится не просто фигурой одиозной, но и крайне опасной, учитывая, что ему некуда бежать из Украины в случае поражения Зеленского. Я считаю, что наибольшим риском является, что

если в 2014 году в силу собственных интересов г-н Коломойский выступил на стороне Украины и в значительной степени защитил ситуацию в Днепре, то сейчас, я, к сожалению, уверен, что г-н Коломойский уже, пожалуй, имеет определенные договоренности с Россией, как он будет действовать в случае ее вторжения. Я думаю, что это будет точно не в пользу Украины. Он может сыграть очень опасную для Украины роль в условиях российского вторжения", – заявил экономист.

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