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У Кличко заявили, что в новогоднюю ночь в Киеве, вероятно, не будут отменять комендантский час

22 декабря, 2022 четверг
10:47
Общество

Столичная власть склоняется к тому, чтобы не отменять комендантский час в новогоднюю ночь, ведь в Киеве не планируется публичных празднований

Об этом сказал заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да", - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что елку не будут подсвечивать во время воздушной тревоги.

В настоящее время комендантский час в столице длится с 23 до 5 утра.

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