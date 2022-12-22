Об этом сказал заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да", - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что елку не будут подсвечивать во время воздушной тревоги.

В настоящее время комендантский час в столице длится с 23 до 5 утра.

13 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года.

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