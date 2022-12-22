У Кличко заявили, что в новогоднюю ночь в Киеве, вероятно, не будут отменять комендантский час
Столичная власть склоняется к тому, чтобы не отменять комендантский час в новогоднюю ночь, ведь в Киеве не планируется публичных празднований
Об этом сказал заместитель киевского городского главы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".
По его словам, гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".
"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка в елку, посмотреть, соблюдать правила безопасности - да", - заявил Бондаренко.
Он подчеркнул, что елку не будут подсвечивать во время воздушной тревоги.
В настоящее время комендантский час в столице длится с 23 до 5 утра.
- 13 декабря на сайте Киевсовета была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года.
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