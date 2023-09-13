У Киева и Одессы самые большие риски во время отопительного сезона, - Центр исследований энергетики

Об этом в Медиацентре Украины сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Наибольшие риски во время отопительного сезона именно в Киеве и Одессе. Эти два региона, во-первых, очень энергоемкие, то есть они требуют большого количества энергии в оба города. А, во-вторых, энергетические регионы этих двух городов абсолютно дефицитны", – заметил специалист.

Харченко сказал, что сейчас выполняются проекты, которые должны улучшить ситуацию в этих городах. Однако, по его словам, реальный график свидетельствует, что работы будут завершены не в ноябре, а около января-февраля.

Руководитель центра отметил, что также ситуация в Запорожье, Житомире, Кропивницком, Кременчуге является достаточно рискованной.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.

Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.