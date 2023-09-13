У Киева и Одессы самые большие риски во время отопительного сезона, - Центр исследований энергетики
В Центре исследований энергетики подчеркнули, что столица и Одесса – это города с самыми высокими рисками в период отопления. Их регионы потребляют много энергии и не имеют достаточного собственного производства
Об этом в Медиацентре Украины сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Наибольшие риски во время отопительного сезона именно в Киеве и Одессе. Эти два региона, во-первых, очень энергоемкие, то есть они требуют большого количества энергии в оба города. А, во-вторых, энергетические регионы этих двух городов абсолютно дефицитны", – заметил специалист.
Харченко сказал, что сейчас выполняются проекты, которые должны улучшить ситуацию в этих городах. Однако, по его словам, реальный график свидетельствует, что работы будут завершены не в ноябре, а около января-февраля.
Руководитель центра отметил, что также ситуация в Запорожье, Житомире, Кропивницком, Кременчуге является достаточно рискованной.
Что известно о подготовке к новому отопительному сезону
12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.
13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.
18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.
Также продолжается закачка газа в подземные газохранилища.
Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.42Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное