Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Европа демократическая, но еще долго будет болеть инфекциями, привитыми Советским союзом и современной имперской Россией. Ведь там, где мы видим проблемы в демократической Европе, обязательно найдем российский след. Или это следует коррупционный - деньги, или это следует российским углеводородам. Поскольку в России все направлено на имперскую политику. Продают уголь - ищите имперские мечты Кремля; продают нефть и газ - ищите имперские планы Кремля; строят нефтепровод - все думают, что это только бизнес, а на самом деле это технологическая разведка и имперские планы", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что инфицирование Европы Кремлем еще долго будет иметь последствия, но европейские страны все равно возвращаются к демократическим ценностям.

"Инфекции, которыми была заражена особенно Центральная Европа во времена Варшавского договора, в период правления Сталина, Брежнева и Путина, еще долго будут иметь последствия. Но сила Европы в том, что она находит в себе мужество возвращаться к демократическим ценностям. Да, демократия, как говорил еще Уинстон Черчилль, - это нехорошо, но ничего нет лучшего. Поэтому лучше жить в сложных демократических процедурах и их соблюдать. Необходимо делать все, чтобы инфицирование кремлевской заразой уменьшалось", - заметил Роман Бессмертный.

Миллиардер и филантроп Джордж Сорос обвинил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель в газовой зависимости Европы от России.

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