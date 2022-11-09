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У кафиров начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении, - депутат облсовета Хлань

9 ноября, 2022 среда
13:59
война с Россией

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что у российских оккупантов началось обрушение всей линии фронта на правом берегу Днепра

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый отход. На Бериславском направлении оккупанты пропали в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они подрывают мосты", - рассказал. Хлань.

Депутат облсовета также добавил, что оккупанты пытаются усилить некоторые позиции, чтобы обеспечить безопасный уход собственных войск.

"Оккупанты подрывают мосты для того, чтобы приостановить натиск наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой отход, они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Козацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра", - добавил он.

  • Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав - Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света.
  • В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщики огня, а в Боровском и Щедрищеве проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении.
  • Российские захватчики вывезли с временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 ребенка.
  • Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.
  • Администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где указано, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.
  • На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.

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Украина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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