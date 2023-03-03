Об этом информирует Bild.

Издание пишет, что Кадыров за последние несколько месяцев сильно поправился, выглядит очень опухшим и на видео часто не может открыть глаза. Находящийся в изгнании бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев утверждает, что у главы Чечни есть проблемы с почками.

Отмечают, что Кадыров пригласил в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку он не доверяет врачам из Москвы. В Грозный прибыл заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, врач Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, который будет лечить Кадырова.

Также издание отмечает, что Кадыров выглядит энергичным и подвижным благодаря стимуляторам. Кроме того, говорят, что он пристрастен и к другим таблеткам.

Bild предполагает, что именно из-за своей болезни глава Чечни не смог присутствовать на выступлении президента России Владимира Путина 21 февраля в Москве.