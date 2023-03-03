У Кадырова, вероятно, серьезные проблемы со здоровьем, - Bild
Председатель Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, в частности с почками
Об этом информирует Bild.
Издание пишет, что Кадыров за последние несколько месяцев сильно поправился, выглядит очень опухшим и на видео часто не может открыть глаза. Находящийся в изгнании бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев утверждает, что у главы Чечни есть проблемы с почками.
Отмечают, что Кадыров пригласил в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку он не доверяет врачам из Москвы. В Грозный прибыл заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, врач Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, который будет лечить Кадырова.
Также издание отмечает, что Кадыров выглядит энергичным и подвижным благодаря стимуляторам. Кроме того, говорят, что он пристрастен и к другим таблеткам.
Bild предполагает, что именно из-за своей болезни глава Чечни не смог присутствовать на выступлении президента России Владимира Путина 21 февраля в Москве.
- 19 февраля Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать собственную ЧВК после того, как покинет пост главы Чечни.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное