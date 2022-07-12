У иранских беспилотников для россиян не будет преимуществ в украинском небе. Колонка Сергея Згурца

HIMARS на Юге, в Донецке и в Херсонской области

Мы активно используем оружие наших партнеров. В последние два дня уже уничтожено 15 целей в глубине обороны врага благодаря дальнобойным средствам поражения HIMARS и дальнобойной артиллерии. Цели были потрясражены в Новой Каховке, вблизи Херсона, Алчевска, Токмака, Луганска и других городов. Пару часов назад, к этому перечню, добавились склады в Донецке.

Наиболее показательны два удара по Новой Каховке. В результате одного удара было уничтожено около 150 оккупантов, в том числе генерал и пять офицеров. После попадания ракет HIMARS в Херсонской области погиб начальник штаба 22 армейского корпуса, а также командир, начальник оперативного отделения и начальник артиллерии 20 мотострелковой дивизии. Это существенные потери противника.

HIMARS используются и на Юге, и в Донецке, и Херсонской области. Раньше там враг накапливал силы и пытался использовать технику для атак и прорывов. Теперь это делать ему гораздо сложнее.



Второе попадание в Новой Каховке было в склад боеприпасов. Это был один из самых мощных ударов за последние несколько дней. База захватчиков находилась в городе, и по публичному эффекту этот удар превосходит несколько условных Чернобаевок. На уничтоженном объекте не только находился склад боеприпасов, но и базировались несколько десятков топливозаправщиков и передовая ремонтная база армии РФ. В Новой Каховке уже не первый взлетевший в воздух склад рашистов. 14 июня была уничтожена база, которая находилась на окраине, а сейчас враг размещал базу в городе. Мы использовали высокоточное вооружение для того, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения, поэтому таких потерь не было.

Боеприпас SMArt одним выстрелом уничтожает две цели

Кроме HIMARS мы начинаем использовать и другие высокоточные артиллерийские боеприпасы. На днях появилось видео с использованием украинскими артиллеристами немецкого боеприпаса SMArt 155, предназначенного для точечного уничтожения бронетехники противника. Боеприпас SMArt позволяет одним выстрелом уничтожить сразу две цели. Он приближается сверху к танку, выстреливает суббоеприпасом в башню танка и уничтожает его. Этот снаряд интересен тем, что он несет сразу два боеприпаса, которые отделяются друг от друга в районе цели.

Каждый из этих боеприпасов имеет комбинированную головку самонаведения и затем, когда он разделяется за счет парашюта, приближается к цели, и сверху совершает удар по танку. Удар наносится на скорости 5 тысяч метров в секунду и прошивает насквозь броню танка. Этот боеприпас разработан несколькими немецкими компаниями и используется с Panzerhaubitze 2000. Он попадает в точечную цель на расстоянии более 27 км. SMArt 155 были уничтожены российские ЗРК, комплекс "Панцирь С1".

Французские боеприпасы BONUS

Кроме этих боеприпасов, у нас еще есть французские боеприпасы под названием BONUS, которые мы используем с французскими гаубицами CAESAR. BONUS является более простым боеприпасом, он имеет только одну систему самонаведения и стоит дешевле, где-то $40 тысяч за один боеприпас. SMArt 155, стоит $70 тысяч – это дорого по сравнению с привычным боеприпасом, но гораздо дешевле, сравнивая с теми целями, которые он уничтожает.

Иранские беспилотники

Противник вынужден прибегать к разным способам восстановить в своем арсенале образцы оружия. Начиная от танков Т-62, которые видели еще Сталина и от попыток расконсервировать и использовать ракеты Х-22, слепые, но пригодные для террористических атак. Также есть попытки россиян взять оружие у Беларуси, но этого им уже мало.



Рашисты теперь надеются на оружие от Ирана. Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан сообщил, что Иран готовится передать России несколько сотен беспилотников и дронов, способных нести вооружение. Иранцы уже начали учить русских военных использовать эти БПЛА (беспилотный летательный аппарат, - ред.) разного типа, которые есть на оснащении в иранской армии. Иранское оружие и российская обслуга могут быть готові к использованию на поле боя уже в июле этого года. Эта новость звучит экзотично потому, что свидетельствует о том, что россияне уперлись в технологический и промышленный тупик с точки зрения серийного изготовления своих беспилотников.

После того как Китай отказал России помогать оружием, россияне собираются делать ставку на Иран. Если эта информация верна, то в спектре вооружения Ирана есть несколько разных линеек беспилотных комплексов, которые могут находиться в воздухе от 4 до 12 часов, но они не являются технологическими образцами. Это образцы, которые несут в себе все недостатки ограниченного производства и связаны с ограниченным доступом к высоким технологиям, равно как и в РФ. Спикер министерства иностранных дел Ирана сказал о том, что такая информация о передаче и сотрудничестве с РФ иранской стороне не известна, но увидим, как будет развиваться эта история дальше. В любом случае, если иранские БПЛА Россия получит, то у этих беспилотников нет преимуществ, которые позволят им властвовать в небе.

Артиллерия врага слепа из-за нехватки беспилотников

Все эти комплексы мы будем уничтожать, равно как уничтожаем и российские беспилотные летательные аппараты. За это время мы разбили "Орион", "Форпост" и сотни российских "Орланов". "Орлан" – это наиболее массовый беспилотный комплекс, активно используемый РФ. Мы уничтожили уже около 300 таких летальных аппаратов при том, что Россия изготовила их около 1000. Сейчас у россиян есть проблема, что их артиллерия остается слепой из-за того, что у них не хватает разведывательных беспилотников. Мы уничтожаем российские беспилотники британскими ПЗРК Мartlet – это классная штука, потому что она ликвидирует эти беспилотники гарантированно и эффективно. Более мощные беспилотники мы бьем за счет "Стрел", "Буков" и трофейных отобранных у рашистов ЗРК (зенитный ракетный комплекс, - ред.) "Панцирь", который начинает выполнять работу в боевых порядках украинской армии. Министерство обороны Украины сообщило о том, что затрофеенный ВСУ, российский "Панцирь-С1 " уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую враждебную цель.



Наши воздушные силы стоят на защите нашего неба, и от их профессионализма зависит наша жизнь. Мы должны верить в ВСУ.