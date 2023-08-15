У Ирана нет возможностей для производства 20 тыс. "шахедов" для Сербии, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле, если говорить о вчерашней новости, в которой говорилось о том, что Сербия планирует закупить у Ирана более 20 тыс. дронов-камикадзе Shahed, то такие вещи просто невозможны. Ведь потенциал Ирана неспособен производить такое количество вооружения этого типа. К тому же у Ирана существуют определенные договоренности по производству и поставке этих беспилотников для России. Так что эта информация, скорее всего, скорее выгодна с политической точки зрения для Сербии, чем будет реализована на самом деле", - пояснил Згурец.

Аналитик убежден, что Сербия не будет вооружена иранскими "шахедами"

"Возможно, эта новость имела целью дать эффект сенсационности визита делегации Министерства иностранных дел Сербии в Тегеран. Однако, думаю, что вряд ли Сербия будет вооружена иранскими "шахедами". Также хочу подчеркнуть, что нужно уменьшать уровень восприятия той или иной новости. Ведь изначально вся эта информация выглядела нереалистичной", - добавил он.