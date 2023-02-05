У Ирана есть потенциал, чтобы создать цикл производства тактического ядерного оружия независимым, - политолог Кулик
У Ирана есть потенциал – промышленный и интеллектуальный, чтобы выйти на независимый цикл производства тактического ядерного оружия
Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Виталий Кулик.
"Грязную" ядерную бомбу Иран способен сделать и сейчас. Вопрос в том, сколько они могут произвести боезарядов, есть ли система доставки и насколько этот процесс создания тактического ядерного оружия может быть собственным и независимым, например от технологий РФ", - отметил Кулик.
Он напомнил. что это удалось создать в Северной Корее.
"У Ирана есть такой потенциал - промышленный и интеллектуальный, чтобы выйти на такой цикл производства. Он может на это выйти, особенно если ситуация в Украине затянется, если РФ получит то, что может назвать тактической победой. Тогда начнется хаотизация международных отношений - страны , которые имеют потенциал для создания оружия массового уничтожения, начнут его создавать. Несмотря на санкции, ограничения, угрозу интервенции. Тогда Иран ускорит создание оружия и будет замыкать этот цикл. Это серьезные беспокойства", - подытожил политолог.
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