У iPhone 13 не будет разъема для подзарядки: появились новые фото
Согласно фотографиям вероятного iPhone 13 Pro, возможно, старшая версия новой линейки не будет иметь разъема для подзарядки
Об этом сообщает Techytronics .
Пока неизвестно, настоящие это фотографии новенького iPhone 13 Pro или же его макета, однако пользователи заметили, что в смартфоне отсутствует разъем для подзарядки.
Согласно опубликованным кадрам Apple решила избавиться от Ligthning разъемов, зато оставила в телефоне магнитные контакты для беспроводной подзарядки. Скорее всего, компания планирует полностью перевести флагман на использование магнитной зарядки MagSafe.
Также, согласно другим источникам, известно, что Apple добавила в iPhone13 несколько уменьшенный вырез экрана, чтобы разместить в нем фронтальную камеру и другие датчики, которые необходимы для функционирования Face ID.
Напомним, что презентацию новой линейки Apple стоит ожидать уже в сентябре текущего года.
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