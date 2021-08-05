У iPhone 13 не будет разъема для подзарядки: появились новые фото

Об этом сообщает Techytronics .



Пока неизвестно, настоящие это фотографии новенького iPhone 13 Pro или же его макета, однако пользователи заметили, что в смартфоне отсутствует разъем для подзарядки.



Согласно опубликованным кадрам Apple решила избавиться от Ligthning разъемов, зато оставила в телефоне магнитные контакты для беспроводной подзарядки. Скорее всего, компания планирует полностью перевести флагман на использование магнитной зарядки MagSafe.



Также, согласно другим источникам, известно, что Apple добавила в iPhone13 несколько уменьшенный вырез экрана, чтобы разместить в нем фронтальную камеру и другие датчики, которые необходимы для функционирования Face ID.



Напомним, что презентацию новой линейки Apple стоит ожидать уже в сентябре текущего года.

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