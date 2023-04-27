У Индии много российского вооружения, но вряд ли она будет продавать оружие в РФ, - военный эксперт Катков
Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, отметил, что Индия – одна из самых зависимых в мире стран от российского вооружения
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"По разным оценкам в вооружении Индии именно советско-российские военные техника, снаряжение, боеприпасы занимают от 60% до 85%. Для Кремля Дели является одним из крупнейших клиентов в закупке вооружения. Индия все закупала у России: самолеты, танки, БМП, артиллерию , подводные лодки, противокорабельные ракеты, вертолеты, средства ПВО, также специально было построено в Индии совместное предприятие по производству автоматов АК-203. Индия – одна из самых зависимых в мире стран от российского вооружения", - сказал военный эксперт.
Олег Катков добавил, что соответственно возникают вопросы: как дальше обслуживать, модернизировать, брать запчасти, боеприпасы к этим системам из РФ? Индия оказалась в ситуации, когда ее вооруженные силы превращаются в "тыкву", а вся техника в металлолом в среднесрочной перспективе.
"Может ли РФ забирать у Индии вооружение? Скорее всего, ответ будет отрицательным, потому что Индия сейчас не в том состоянии, чтобы продавать оружие на экспорт. Кстати, я не помню ни одного военного контракта, когда Индия что-то экспортировала, потому что наоборот там только аккумулируется вооружение из-за присутствия проблем, например, с Китаем или высокогорным регионом Ладакх или Пакистаном.Соответственно, Индия точно не в том состоянии, чтобы продавать или передавать вооружение, а тем более при реакции Запада. например, был разорван контракт с РФ на вертолеты Ми-17, однако некоторые совместные проекты продолжают запускать", - отметил Катков.
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