У границы Украины находятся около 115 тыс. военных РФ, - Резников
Около 115 тыс. российских военных размещены у украинской границы, в частности в Беларуси, а также в ОРДЛО и оккупированном Крыму
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая и территорию Беларуси, и прилегающие районы Российской Федерации, временно оккупированные территории ОРДЛО и Крым", - сообщил он.
Алексей Резников добавил, что РФ перебрасывает военные подразделения на полигоны временно оккупированного Крыма и Воронежской области.
Министр отметил, что шесть российских десантных кораблей из Северного Балтийского флота выполняют переход по Средиземному морю и, по информации главы Минобороны, должны зайти в порт "Тартус" в Сирии. Алексей Резников предположил, что эти суда могут двигаться по направлению к Черному морю.
- Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что у украинской границы находится столько же российских войск, сколько и весной 2021 года.
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