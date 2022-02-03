У границы Украины находятся около 115 тыс. военных РФ, - Резников

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



"Сейчас мы наблюдаем российские подразделения, которые насчитывают около 115 тысяч наземного компонента, учитывая и территорию Беларуси, и прилегающие районы Российской Федерации, временно оккупированные территории ОРДЛО и Крым", - сообщил он.



Алексей Резников добавил, что РФ перебрасывает военные подразделения на полигоны временно оккупированного Крыма и Воронежской области.



Министр отметил, что шесть российских десантных кораблей из Северного Балтийского флота выполняют переход по Средиземному морю и, по информации главы Минобороны, должны зайти в порт "Тартус" в Сирии. Алексей Резников предположил, что эти суда могут двигаться по направлению к Черному морю.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что у украинской границы находится столько же российских войск, сколько и весной 2021 года.

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