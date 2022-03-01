"У границы с Украиной находятся около 300 танков": Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск, - разведка
ГУР Минобороны сообщает: по имеющимся разведывательным данным вблизи белорусско-украинской границы находятся около 300 танков
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ГУР.
"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск - Иваново - Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины)", - отмечает ГУР.
В разведке ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.
- Напомним, 1 марта белорусские войска вошли в Черниговскую область.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск, но это решение должно быть принято главнокомандующим.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное