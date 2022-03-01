"У границы с Украиной находятся около 300 танков": Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск, - разведка

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ГУР.



"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск - Иваново - Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины)", - отмечает ГУР.



В разведке ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.

Напомним, 1 марта белорусские войска вошли в Черниговскую область.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск, но это решение должно быть принято главнокомандующим.