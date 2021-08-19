У границы с Румынией нашли тело застреленного украинского пограничника

Об этом сказал пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает РБК-Украина.



Отмечается, что тело пограничника нашли с огнестрельным ранением, до этого он находился на дежурстве.



"Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия", - сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда.



В Черновицком пограничном отряде предполагают, что это могло быть самоубийство, но окончательные причины установит следствие.



Обстоятельства этого случая выясняют правоохранители.

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