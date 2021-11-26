У границы с РФ и Беларусью обнаружили склад огнестрельного оружия и тепловизоров
В Черниговской области правоохранители нашли скрытый арсенал незарегистрированного оружия и тепловизоры
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оружие и тепловизоры обнаружили на территории двух частных охотничьих баз вблизи границы с Россией и Беларусью.
Во время обыска правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, почти 400 патронов разного калибра, дымовую шашку.
Изъятые улики были отправлены на экспертизу.
Полиция начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.98
Покупка 26.98Продажа 27.24
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.67
- Актуальное
- Важное