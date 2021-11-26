У границы с РФ и Беларусью обнаружили склад огнестрельного оружия и тепловизоров

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Оружие и тепловизоры обнаружили на территории двух частных охотничьих баз вблизи границы с Россией и Беларусью.



Во время обыска правоохранители изъяли ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм, 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором, пистолет Макарова, револьвер, почти 400 патронов разного калибра, дымовую шашку.



Изъятые улики были отправлены на экспертизу.



Полиция начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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