У государственнических оппозиционных сил хватает ответственности, а возможный переворот играет на руку Москве, - аналитик

Об этом он заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Это и смех, и грех. Та истерия, которую в основном сами представители власти и нагнетают вокруг 1 декабря - она действительно вредит Украине. На этот день анонсированы различные мероприятия, в том числе и мирный протест. Никто ничего такого не собирался делать и то, что по масштабу не предполагалось", – считает Юсов.



Он прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном перекрытии входов в Верховную Раду.



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"То, что говорит господин Арахамия, накручивая, что входы и выходы Верховной Рады могут быть заблокированы, и то, что Киевпасстранс блокирует весь центр Киева с шести утра. это очень похоже на то, что может кто-то переворот и готовит, но вряд ли представители оппозиции и демократического движения Я думаю, что у государственных оппозиционных сил точно хватает ответственности, что любые подобные действия, как переворот

или что-то другое – это играет на руку Москве. У меня создается впечатление, что у представителей власти интерес нагнетать ситуацию, чем стабилизировать ее в стране", - подытожил аналитик.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал лиц , причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация .

Глава фракции СН в Раде Давид Арахамия заявил, что 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной Раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор в парламент.