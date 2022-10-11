"У государства-террориста не должно остаться никакого шанса": Зеленский озвучил украинскую формулу мира на заседании G7
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на срочном заседании G7 и рассказал об украинской формуле мира
В частности, Владимир Зеленский рассказал об основных пунктах, которые обеспечат мир.
"У нас есть формула мира. И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса. Первый пункт – оборонная поддержка. Воздушный щит для Украины .Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей формулы мира.Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать.
Второй пункт – территориальная целостность Украины. Это тоже элемент нашей формулы мира. И он логично сочетается с третьим пунктом – с наказанием, являющимся неотъемлемым элементом любой формулы мира. Кто начал вооруженную агрессию – тот международный преступник. Он должен быть осужден. Защита территориальной целостности Украины – защита всего международного правопорядка, начиная от Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный Россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии. Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно", – заявил президент Украины.
Зеленский также добавил, что НАТО должно соответствовать России симметрично:
"Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста. Именно такие шаги могут приблизить мир – они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны», – отметил Владимир Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.32
Покупка 40.32Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное