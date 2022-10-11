В частности, Владимир Зеленский рассказал об основных пунктах, которые обеспечат мир.

"У нас есть формула мира. И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить формулу мира так, чтобы у государства-террориста не осталось никакого шанса. Первый пункт – оборонная поддержка. Воздушный щит для Украины .Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей формулы мира.Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать.

Второй пункт – территориальная целостность Украины. Это тоже элемент нашей формулы мира. И он логично сочетается с третьим пунктом – с наказанием, являющимся неотъемлемым элементом любой формулы мира. Кто начал вооруженную агрессию – тот международный преступник. Он должен быть осужден. Защита территориальной целостности Украины – защита всего международного правопорядка, начиная от Устава ООН. Различные потенциальные агрессоры в мире наблюдают сейчас за реакцией демократий на устроенный Россией фарс с псевдореферендумами и попыткой аннексии. Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно", – заявил президент Украины.

Зеленский также добавил, что НАТО должно соответствовать России симметрично:

"Когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, нужно заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России – ноль прибыли для государства-террориста. Именно такие шаги могут приблизить мир – они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны», – отметил Владимир Зеленский.