У Госспецсвязи нет подтверждения способности оккупантов прослушивать разговоры украинцев

Об этом сообщает Госспецсвязи в Телеграмм со ссылкой на слова главы ведомства Юрия Щиголя.



"Пока у нас нет никаких подтверждений о способности российских военных прослушивать разговоры украинцев", – говорится в сообщении.



Цель таких заявлений – помешать украинцам сообщать информацию о передвижении вражеской техники, запугать людей.



Ранее в ведомстве фиксировали и другие способы устрашения или влияния на поведение людей через распространение оккупантами фейков.



"Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет - отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", - указала Госспецсвязи.

Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.

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