У Госспецсвязи нет подтверждения способности оккупантов прослушивать разговоры украинцев
Заявления о якобы прослушке разговоров украинцев российскими военными оказались фейками
Об этом сообщает Госспецсвязи в Телеграмм со ссылкой на слова главы ведомства Юрия Щиголя.
"Пока у нас нет никаких подтверждений о способности российских военных прослушивать разговоры украинцев", – говорится в сообщении.
Цель таких заявлений – помешать украинцам сообщать информацию о передвижении вражеской техники, запугать людей.
Ранее в ведомстве фиксировали и другие способы устрашения или влияния на поведение людей через распространение оккупантами фейков.
"Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет - отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдой", - указала Госспецсвязи.
- Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.
- Российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper.
- В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное