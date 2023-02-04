У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ

Об этом сообщает портал inFranken со ссылкой на заявление генерального прокурора Германии Петера Франко.

"Пока это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк, добавив, что у немецких следователей пока нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на "Северных потоках".

С помощью двух исследовательских судов были взяты образцы воды и почвы, а также остатки трубопроводов, а место преступления всесторонне задокументировано.

"Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики" – сказал он.

Понятно, что места взрывов находятся в интернациональных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят свои расследования.

Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено.

"Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилось" – отметил прокурор.