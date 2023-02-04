У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ
У немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"
Об этом сообщает портал inFranken со ссылкой на заявление генерального прокурора Германии Петера Франко.
"Пока это невозможно доказать, расследование продолжается", - заявил Петер Франк, добавив, что у немецких следователей пока нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на "Северных потоках".
С помощью двух исследовательских судов были взяты образцы воды и почвы, а также остатки трубопроводов, а место преступления всесторонне задокументировано.
"Сейчас мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики" – сказал он.
Понятно, что места взрывов находятся в интернациональных водах в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Обе страны проводят свои расследования.
Федеральная прокуратура также расследует эти инциденты, произошедшие 8 октября. Франк сказал в интервью, что расследование еще не завершено.
"Но я могу сказать, что подозрение в том, что это была иностранная диверсия, пока не подтвердилось" – отметил прокурор.
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