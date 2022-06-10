Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Телеграмме.

"Немецкое правительство исходило из того, что этот газопровод должен способствовать развитию конкурентного рынка, укрепить энергетическую безопасность Европы и т.д. Сейчас мы видим, что оснований считать, что "Северный поток-1" как-то способствует энергетической безопасности Европы нет. Наоборот – Россия создала энергетический кризис, остановила поставки газа в ряд стран", - отметил он.

Макогон уточнил, что от остановки или ограничения транзита газа по "Северному потоку-1" пострадает только Россия, ведь пока Европа готовится к отказу от газа РФ, транспортировать ресурс в страны ЕС можно по маршруту через Украину.

Отметим, ранее ОГТСУ и НАК "Нафтогаз" обратились в Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) ФРГ с предложением пересмотреть решение об исключении, примененного для транспортировки газа "Северным потоком-1", и оценке безопасности поставки газа в Европу. указанным российским трубопроводом.

В обращении говорилось, что исключения из положений законодательства Германии были предоставлены компании-оператору "Северного потока-1" на основании предположений, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности.

Однако значительные изменения в обстоятельствах с момента принятия решения о дерогации являются достаточным правовым основанием для BNetzA пересмотреть решение.

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