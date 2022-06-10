У Германии есть все законные основания остановить газопровод Nord Stream 1, - украинский оператор ГТС
Германия имеет основания отменить юридические исключения из законодательства, применяемого для транспортировки газа по трубопроводу "Северный поток-1"
Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Телеграмме.
"Немецкое правительство исходило из того, что этот газопровод должен способствовать развитию конкурентного рынка, укрепить энергетическую безопасность Европы и т.д. Сейчас мы видим, что оснований считать, что "Северный поток-1" как-то способствует энергетической безопасности Европы нет. Наоборот – Россия создала энергетический кризис, остановила поставки газа в ряд стран", - отметил он.
Макогон уточнил, что от остановки или ограничения транзита газа по "Северному потоку-1" пострадает только Россия, ведь пока Европа готовится к отказу от газа РФ, транспортировать ресурс в страны ЕС можно по маршруту через Украину.
Отметим, ранее ОГТСУ и НАК "Нафтогаз" обратились в Федеральное министерство экономики и защиты климата и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) ФРГ с предложением пересмотреть решение об исключении, примененного для транспортировки газа "Северным потоком-1", и оценке безопасности поставки газа в Европу. указанным российским трубопроводом.
В обращении говорилось, что исключения из положений законодательства Германии были предоставлены компании-оператору "Северного потока-1" на основании предположений, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности.
Однако значительные изменения в обстоятельствах с момента принятия решения о дерогации являются достаточным правовым основанием для BNetzA пересмотреть решение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное