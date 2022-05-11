У генсека НАТО Столтенберга обнаружили COVID-19
У генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга обнаружили положительный тест на COVID-19
"Генеральный секретарь НАТО сдал положительный тест на COVID-19. У него легкие симптомы. Следуя бельгийским медицинским рекомендациям, он будет продолжать выполнять свои обязанности, работая дома", - пишет Лунгеску.
Она также сообщила, что генсек полностью привит, в частности третьей ("бустерной") дозой вакцины против COVID-19.
- Напомним, 5 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное