У генсека НАТО Столтенберга обнаружили COVID-19

"Генеральный секретарь НАТО сдал положительный тест на COVID-19. У него легкие симптомы. Следуя бельгийским медицинским рекомендациям, он будет продолжать выполнять свои обязанности, работая дома", - пишет Лунгеску.

Она также сообщила, что генсек полностью привит, в частности третьей ("бустерной") дозой вакцины против COVID-19.

Напомним, 5 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен сдал положительный тест на COVID-19.



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