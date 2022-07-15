У Газсбытов есть средства и они могут возвращать переплаты, - экономист Гальчинский
Виктор Гальчинский, экономист, бівший пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины", рассказал, что Газсбіты не обанкротились, поэтому нужно писать заявления на возврат переплаты, а в случае отказа обращаться в суд
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Если оплачено в платежке Газсбыта и есть переплата, а такое может быть, потому что у Газсбытов была практика выставлять рекомендованные платежи, то нужно написать заявление на возврат средств. Компания не обанкротилась, не ликвидирована и имеет средства, соответственно, может возвращать переплаты. Если они этого не делают или отказывают, то нужно обжаловать регулятора и отстаивать свои права в суде", - пояснил экономист.
Виктор Гальчинский отметил, что с помощью инструментария gas.ua можно узнать свой расчетный счет и оплачивать квитанции с новым поставщиком. Что касается выбора поставщика, лучше останавливаться на компании "Нафтогаз", единственной в условиях войны имеющей ресурс для обеспечения населения природным газом.
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