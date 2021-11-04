У Фьюри заговорили, что желают подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Об этом сообщает Talk Sport .



"Мы абсолютно серьезно настроены помочь Джошуа в лагере. Хотим, чтобы он сначала победил Усика, ведь желаем увидеть бой Фьюри – Джошуа, как и все фаны бокса в мире. Это не прием или шутка. С радостью поможем, потому что он способен победить Усика, в этом нет ничего нового… Не забывайте: когда бокс супертяжей на высоте – весь бокс тоже… Самый большой поединок – Фьюри – Джошуа… Все мы знаем, как он повлияет на спорт, когда они будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой не может быть еще больше", - сказал Стюард Шугархилл - тренер Тайсона Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).