У Фьюри неожиданно сменился соперник по чемпионскому бою
Британский боксер Тайсон Фьюри проведет следующий бой против финна Роберта Хелениуса или американца Энди Руиса, а не Диллиана Уайта
Об этом заявил промоутер тяжеловеса Боб Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.
По его словам, поединок Тайсона Фьюри против обязательного претендента на титул WBC (Всемирного боксерского совета) британца Диллиана Вайта сейчас провести невозможно из-за того, что он судится с организацией, поэтому для чемпиона мира ищут другого соперника.
Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года
"Мы рассматриваем Энди Руиса как возможного кандидата, он сейчас доступен. Кроме того, Тайсон может встретиться с этим большим финским парнем Хелениусом. Это два главных претендента. Я думаю, что если это будет Хелениус, то бой состоится в Великобритании, а если Руис, то поединок мы проведем в Лас-Вегасе", - сказал Арум.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Диллиан Уайт ранее подал в суд на WBC с требованием предоставить ему статус обязательного претендента на титул. Совет это сделал, однако дело до сих пор находится на рассмотрении в суде, где еще не прошло все инстанции.
- 28 декабря стало известно, что британец Энтони Джошуа позволит украинцу Александру Усику встретиться с Тайсоном Фьюри, если получит право сразиться с победителем за звание абсолютного чемпиона мира.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.95
- Актуальное
- Важное