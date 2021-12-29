У Фьюри неожиданно сменился соперник по чемпионскому бою

Об этом заявил промоутер тяжеловеса Боб Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

По его словам, поединок Тайсона Фьюри против обязательного претендента на титул WBC (Всемирного боксерского совета) британца Диллиана Вайта сейчас провести невозможно из-за того, что он судится с организацией, поэтому для чемпиона мира ищут другого соперника.

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"Мы рассматриваем Энди Руиса как возможного кандидата, он сейчас доступен. Кроме того, Тайсон может встретиться с этим большим финским парнем Хелениусом. Это два главных претендента. Я думаю, что если это будет Хелениус, то бой состоится в Великобритании, а если Руис, то поединок мы проведем в Лас-Вегасе", - сказал Арум.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Диллиан Уайт ранее подал в суд на WBC с требованием предоставить ему статус обязательного претендента на титул. Совет это сделал, однако дело до сих пор находится на рассмотрении в суде, где еще не прошло все инстанции.