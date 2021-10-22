У Фьюри хотят перехватить бой с победителем реванша Усик - Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам менеджера финского боксера Маркуса Сундмана, Роберт Хелениус должен получить статус обязательного претендента на титул WBA и встретиться с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"Сейчас мы сосредоточены на обязательной позиции WBA. Усик действительно должен стать следующим соперником Роберта. У WBA больше нет достойного претендента. Чарр, Брайан, Дюбуа. Разве они заслуживают шанс? Думаю, нет. Мы сделаем все возможное, чтобы Хелениус использовал свой шанс на титульный бой. И чтобы это был следующий поединок ", - сказал Сундман.

На встречу с победителем боя между украинцем и британцем также претендует чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).