У футболиста остановилось сердце во время матча чемпионата Норвегии
Медики спасли футболиста норвежского клуба "Сондал" Эмиля Палссона после того, как у него во время матча остановилось сердце
Об этом сообщает TV2 .
Инцидент произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Норвегии между "Сондалом" и "Стердалс-Блинком". На 12-й минуте встречи Палссон упал на газон.
Оказалось, что у 28-летнего исландца произошла остановка сердца. Врачи действовали оперативно и смогли спасти футболиста. Палссону оказывали помощь 11 минут, позже его доставили в госпиталь.
Матч доигрывать не стали, его перенесли на определенный срок.
- 1 ноября стало известно, что аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем не сыграет против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
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