У футболиста остановилось сердце во время матча чемпионата Норвегии

Об этом сообщает TV2 .

Инцидент произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Норвегии между "Сондалом" и "Стердалс-Блинком". На 12-й минуте встречи Палссон упал на газон.

Оказалось, что у 28-летнего исландца произошла остановка сердца. Врачи действовали оперативно и смогли спасти футболиста. Палссону оказывали помощь 11 минут, позже его доставили в госпиталь.

Матч доигрывать не стали, его перенесли на определенный срок.