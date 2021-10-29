У футболиста, которым интересовался "Шахтер", остановилось сердце

Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.



На 20-й минуте матча "Блау-Вайс Линц" - "Хартберг" во второй лиге Австрии произошел экстренный случай. У форварда Рафаэля Двамены произошла остановка сердца.



Форварда спас вживленный дефибриллятор, благодаря которому Двамена оставался сознательным все время, в течение которого его транспортировали в клинику.



"У Рафаэля все хорошо, я смог убедиться в этом лично сегодня утром в больнице. Он снова может смеяться. Масштаб ситуации непростой, и, конечно, теперь он снова это осознал и может реалистично оценивать будущее. По свидетельству врачей, его жизнь не подвергалось серьезной опасности из-за дефибриллятора. Опасности больше нет, если он будет избегать физических нагрузок. В ближайшие дни мы обсудим с врачами, что делать дальше", - рассказал спортивный директор "Блау-Вайс Линц" Тино Вавра.



Дефибриллятор Двамена установил еще в прошлом году. В его карьере из-за проблем с сердцем сорвалось несколько трансферов, в том числе в английский "Брайтон".



В 2018 году Дваменой активно интересовался донецкий "Шахтер". Тогда он стоил 6 млн. евро, сейчас его цена – 400 тыс. евро.

Напомним, 12 июня во время матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание , врачам пришлось реанимировать его на поле.

Позже стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние Кристиана Эриксена. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb