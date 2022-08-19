Об этом пишет Seura.

Опрос, проведенный по заказу издания, показал, что количество людей, положительно относящихся к россиянам, проживающим в Финляндии, с марта уменьшилось на 15%. В начале полномасштабного вторжения 71% респондентов сказали, что их отношение к россиянам остается положительным, несмотря на войну. Теперь так полагают 56% опрошенных.

"Доброжелательность и терпение, которые мы видели раньше, сейчас уменьшаются из-за того, что война затягивается, разочарование растет. И это нацелено и на живущих в Финляндии россиян также", - сказал руководитель исследования Юхо Раконен.

Опрос также показал, что финны по-прежнему очень критично относятся к России. Почти 93% опрошенных указали, что негативно относятся к российскому государству, и только 3% – положительно. Отмечают, что подобными были цифры и в марте, но есть небольшие отличия в том, чувствуют ли респонденты теперь, что их отношение стало более негативным из-за войны или осталось прежним.

Опрос был проведен Taloustutkimus в первой половине августа среди тысячи финнов от 18 до 79 лет.

16 августа МИД Финляндии заявил, что будет выдавать россиянам гораздо меньше виз – приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы.

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