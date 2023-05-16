У ФБР нет было оснований расследовать связь Трампа с Россией, - отчет спецпрокурора США

Об этом сообщает CNN .

Дарем пришел к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией на выборах президента США 2016 года, поскольку использовало для принятия этого решения "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".

Этот вывод противоречит результатам проверки генерального инспектора Министерства юстиции США, который также выявил проблемы с расследованием ФБР, но пришел к выводу, что основания для его начала все же были.

Как констатирует Дарем, со стороны определенных сотрудников ФБР, непосредственно занимавшихся делом Трампа, существовала "склонность к началу расследования" против экспрезидента США. В то же время спецпрокурор не рекомендовал выдвигать новые обвинения причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.