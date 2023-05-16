У ФБР нет было оснований расследовать связь Трампа с Россией, - отчет спецпрокурора США
Специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий ФБР по связям между штабом Дональда Трампа с Россией
Об этом сообщает CNN .
Дарем пришел к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией на выборах президента США 2016 года, поскольку использовало для принятия этого решения "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".
Этот вывод противоречит результатам проверки генерального инспектора Министерства юстиции США, который также выявил проблемы с расследованием ФБР, но пришел к выводу, что основания для его начала все же были.
Как констатирует Дарем, со стороны определенных сотрудников ФБР, непосредственно занимавшихся делом Трампа, существовала "склонность к началу расследования" против экспрезидента США. В то же время спецпрокурор не рекомендовал выдвигать новые обвинения причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.
- Ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что достиг бы мира в Украине за 24 часа , посадив за стол переговоров президента Зеленского и Путина. Только для этого, по словам Трампа, ему нужны полномочия президента Соединенных Штатов.
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