У Европы оказалось больше газа, чем она может использовать, - Bloomberg
Европа накопила больше газа, чем нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой
Об этом сообщило издание Bloomberg .
Стало известно, что газовые хранилища почти заполнены еще до того, как европейцы успели поднять температуру в своих домах. Цены на газ также резко снизились и составляют менее трети своего летнего пика.
Однако риски еще впереди: многое зависит от погоды и резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование запасов. Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок, однако в конце октября континент находится в лучшей форме, чем политики могли надеяться.
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Мягкая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики озабочены тем, что более низкие цены на газ – по сравнению с летним пиком – приведут к росту потребления, когда температура снизится.
"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание", - сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании "Illumia"
Кроме этого, по оценкам, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, "в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей". Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.
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