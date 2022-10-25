Об этом сообщило издание Bloomberg .

Стало известно, что газовые хранилища почти заполнены еще до того, как европейцы успели поднять температуру в своих домах. Цены на газ также резко снизились и составляют менее трети своего летнего пика.

Однако риски еще впереди: многое зависит от погоды и резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование запасов. Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок, однако в конце октября континент находится в лучшей форме, чем политики могли надеяться.

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Мягкая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики озабочены тем, что более низкие цены на газ – по сравнению с летним пиком – приведут к росту потребления, когда температура снизится.

"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание", - сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании "Illumia"

Кроме этого, по оценкам, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, "в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей". Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.

Напомним, как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, в украинских хранилищах достаточно газа для отопительного сезона.

Италия уже неделю не импортирует газ из РФ. Это впервые с 1974 года

24 октября еврокомиссар по энергетике заявила, что Европа готова перезимовать без российского газа.

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