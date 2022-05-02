У Европы есть возможность отказаться от российского газа и нефти в течение 2-3 месяцев, - экономист Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что у Европы есть возможность отказаться от российских энергоносителей в течение 2-3 месяцев
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
“Я считаю, что для отказа от покупки российских энергоносителей нужно всего 2-3 месяца. Такой период требуется для перезаключения контрактов и налаживания логистических связей для поставки нефти из других стран. Полностью заменить российский газ и нефть у Европы есть возможность. К тому же хочу отметить, что блокировка нефти важнее блокировки газа. Ведь прибыль от нефти, которую Россия получает, намного больше, чем прибыль от продажи газа”, - пояснил Несходовский
Несходовский отметил, что несмотря на скидки, которые Россия предлагает на свою нефть, прибыль от "черного золота" для РФ является самой большой
“Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам и цены на газ обычно намного ниже цен на нефть. Блокировать российскую нефть легче, и именно такой шаг будет эффективнее против РФ. Ибо самую большую прибыль Россия получает от продажи именно нефти. Поэтому 2-3 месяца вполне достаточно, чтобы отказаться от российской нефти. Альтернативы российским энергоносителям тоже есть”, - добавил Несходовский
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