У Европы есть возможность отказаться от российского газа и нефти в течение 2-3 месяцев, - экономист Несходовский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

“Я считаю, что для отказа от покупки российских энергоносителей нужно всего 2-3 месяца. Такой период требуется для перезаключения контрактов и налаживания логистических связей для поставки нефти из других стран. Полностью заменить российский газ и нефть у Европы есть возможность. К тому же хочу отметить, что блокировка нефти важнее блокировки газа. Ведь прибыль от нефти, которую Россия получает, намного больше, чем прибыль от продажи газа”, - пояснил Несходовский

Несходовский отметил, что несмотря на скидки, которые Россия предлагает на свою нефть, прибыль от "черного золота" для РФ является самой большой

“Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам и цены на газ обычно намного ниже цен на нефть. Блокировать российскую нефть легче, и именно такой шаг будет эффективнее против РФ. Ибо самую большую прибыль Россия получает от продажи именно нефти. Поэтому 2-3 месяца вполне достаточно, чтобы отказаться от российской нефти. Альтернативы российским энергоносителям тоже есть”, - добавил Несходовский