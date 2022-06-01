У европейских политиков наконец-то началась революция сознания: они поняли, что торговля не может заменить принципы человечности, — дипломат Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко убежден, что Европа переходит от слов к конкретным действиям. Вскоре в ЕС решение будет принимать квалифицированное большинство, а единичные "против" санкций для РФ от стран вроде Венгрии не будут восприняты
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"У западных политиков наконец-то происходит революция сознания: они наконец-то поняли, что торговля не может заменить принципы морали, человечности, помощи другому. В противном случае мир вернется к джунглям, где действительно победит тот, у кого топор или что-то большее. Поэтому путинская война в Украине стала серьезным катализатором ценностей, которые так красиво звучат со времен французской буржуазной революции", – подчеркнул Огрызко.
Дипломат также отметил, что мир на пороге того, что Евросоюз перейдет от разговоров к делу, и все решения будет принимать квалифицированное большинство, а единичные вето стран вроде Венгрии не будут действовать.
"Скоро всякие свои вето Венгрия сможет разве что повесить себе в рамку на стене, она будет смотреть на них и вспоминать, что сама спровоцировала процесс развития Европы. А Европа двигается вперед, хоть не так быстро, как бы нам хотелось, но это на руку Украине", – сказал он.
-
Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня.
-
За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд фунтов. Российская экономика находится на пути к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза из-за последствий санкций, связанных с войной в Украине
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное