Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"У западных политиков наконец-то происходит революция сознания: они наконец-то поняли, что торговля не может заменить принципы морали, человечности, помощи другому. В противном случае мир вернется к джунглям, где действительно победит тот, у кого топор или что-то большее. Поэтому путинская война в Украине стала серьезным катализатором ценностей, которые так красиво звучат со времен французской буржуазной революции", – подчеркнул Огрызко.



Дипломат также отметил, что мир на пороге того, что Евросоюз перейдет от разговоров к делу, и все решения будет принимать квалифицированное большинство, а единичные вето стран вроде Венгрии не будут действовать.



"Скоро всякие свои вето Венгрия сможет разве что повесить себе в рамку на стене, она будет смотреть на них и вспоминать, что сама спровоцировала процесс развития Европы. А Европа двигается вперед, хоть не так быстро, как бы нам хотелось, но это на руку Украине", – сказал он.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня.

За 100 дней санкций Россия потеряла 256 млрд фунтов. Российская экономика находится на пути к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза из-за последствий санкций, связанных с войной в Украине

