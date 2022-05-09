"У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ": Подоляк о заявлении Путина "на параде победы"
Никто не собирался нападать на Россию, это оккупационная война, основанная исключительно на болезненных имперских амбициях
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.
"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую", – написал он.
Таким образом, Подоляк прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который на "параде победы" в Москве заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ борются на своей земле.
"У этой войны не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", - подчеркнул советник главы ОП.
- Напомним, на "параде победы" 9 мая Путин заявил , что Россия дала предупредительный отпор агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное