"У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ": Подоляк о заявлении Путина "на параде победы"

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую", – написал он.

Таким образом, Подоляк прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который на "параде победы" в Москве заявил, что ополченцы Донбасса вместе с ВС РФ борются на своей земле.

"У этой войны не было никаких оптимальных факторов кроме болезненных имперских амбиций России", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, на "параде победы" 9 мая Путин заявил , что Россия дала предупредительный отпор агрессии.

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