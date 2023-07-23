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У этой власти нет никакого видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера, - Княжицкий

23 июля, 2023 воскресенье
22:18
Культура

Нардеп Николай Княжицкий считает, что у действующей власти нет видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера в Украине

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Мы критикуем вообще подход к тому, что называется "культурной политикой" в Украине, потому что при этой власти ничего хорошего мы не видели. Мы все время в Верховной Раде защищаем украинский язык, культуру, книгу, инициируем законы в этой сфере. Очевидно мы думаем, что у этой власти нет никакого видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера", - отметил Николай Княжицкий.

Княжицкий добавил, что российская церковь по всей территории Украины до сих пор работает, никаких изменений здесь нет, кроме того, что делает СБУ. Также он подчеркнул, что качественные украинские фильмы, побеждавшие на международных фестивалях, за государственный счет не снимаются, снимаются "дешевые сериалы имени Поворознюка".

"Очевидно, все это имеет к культуре достаточно косвенное отношение. Также министерство отвечает за цензуру, которая есть в нашем эфире, Единый телемарафон полностью цензурируется", - сказал нардеп.

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Княжицкий отметил, что для него весь действующий Кабинет министров и власть очень далека от демократии, и если бы не война, то "этой власти давно бы уже не было".

"Поскольку война, все мы объединены, потому что враг хочет уничтожить эту власть и защита от врага - это то, что мы считаем нужным. Именно поэтому так возмутило многих выделение средств на эти сериалы о Поворознюке вместо того, что выделить их на украинскую армию", - добавил он.

Что известно об уходе Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Министр уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя Булгакова в украинской столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 20 июня сказал, что нет достаточно оснований для того, чтобы он инициировал увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

23 июня активисты снова требовали отставки Ткаченко. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил , что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны свыше 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины. Ее рассмотрят на ближайшем заседании.

Украина
Верховная Рада
Николай Княжицкий
Война с Россией
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